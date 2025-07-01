Кремлевские чиновники прямо сказали, какие части Украины хотят отхватить себе, что показывает неизменную цель РФ по уничтожению украинского государства и подчинению украинского народа.

Заявления Кремля, в том числе российского диктатора Владимира Путина, раскрывают более широкие территориальные амбиции РФ в Украине, которые выходят за пределы уже оккупированных Крыма и четырех областей.

Как говорится в новом отчете Института по изучению войны (ISW), Путин буквально вчера провел совещание по развитию оккупированных частей Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в ходе которого он часто называл украинскую территорию "Донбассом и Новороссией".

К тому же, как отметили аналитики, представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на заявление мэра Одессы Геннадия Труханова о том, что город не является "российским" и имеет свою собственную историю, заявив, что история Одессы "неразрывно связана" с Россией.

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А главный переговорщик Путина Владимир Мединский добавил широко распространенное заблуждение среди россиян о том, что русские и украинцы - "один народ" с "исторической родиной" и сослался на "древние русские земли по обе стороны Днепра, Новороссию и Крым".

Как отметили в ISW, заявления Путина, Пескова и Мединского - это лишь последние заявления высокопоставленных кремлевских чиновников, указывающие на масштаб территориальных амбиций России.

Аналитики напомнили, что 20 июня Путин сказал, что считает российский и украинский народ "одним народом" и что Украина принадлежит России.

В отчете говорится, что кремлевские чиновники регулярно называют Одессу "российским" городом, также они неоднократно упоминали "Новороссию", которую в РФ определили как всю восточную и южную Украину.

"Ссылка Мединского на "древние русские" земли по "обе стороны Днепра" согласуется с призывом главного херсонского коллаборанта Владимира Сальдо к РФ полностью контролировать районы реки Днепр, которые проходят через Херсонскую, Запорожскую и Днепропетровскую области", - отметили аналитики.

"Продолжающаяся приверженность российских чиновников этим нарративам демонстрирует постоянную цель Кремля по уничтожению украинского государства и подчинению украинского народа", - констатировали в Институте.

Новое наступление РФ в Украине

Россия начала новое наступление с целью оккупации новых украинских территорий. В частности, в середине июня сообщилось, что россияне прорвались в Днепропетровскую область. Для этого они использовали небольшие штурмовые отряды для поиска слабых мест и прорыва украинских линий обороны.

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