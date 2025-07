Эти минералы были синтезированы в лабратории, но на Земле ранее не были обнаружены

Недавно исследователи открыли и каталогизировали три новых минерала, которые ранее не были известны ученым, дополнив коллекцию из 5998 минералов, которые открыты на Земле на данный момент. Как пишет bgr.com, они были найдены на горе Кукс-Пик в Нью-Мексико (США). Результаты нового исследования опубликованы в двух статьях в журнале The Canadian Journal of Mineralogy and Petrology.

Новые минералы имеют названия рейдмаркит, виргиллюит и стунортопит. Каждый из этих минералов имеет свой особый вид.

Рейдмаркит бесцветный, имеет игольчатую форму и обычно достигает в длину всего около миллиметра. Он также достаточно гибкий, чтобы изгибаться, не ломаясь.

Виргиллюит имеет более желтый и зеленый цвет и образует небольшие пластинки, которые вырастают крупнее других кристаллов вокруг них. Третий минера, стунортопит, имеет молочный, лезвиеобразный вид, который иногда может заменить желтый минерал сидвиллит.

Как отмечается в статье, все минералы названы в честь жителей Нью-Мексико, которые посвятили свою жизнь изучению геологии этого региона.

Как пишет bgr.com, открытие новых минералов является огромным прорывом для геологов. Каждый год Комиссия по новым минералам, номенклатуре и классификации Международной минералогической ассоциации рассматривает около 100 предложений.

При этом открытие новых минералов, даже тех, которые образуются только в одном месте, помогает геологам понять природу образования этих кристаллических веществ. А те, которые встречаются в более чем одном месте, открывают возможности для дальнейших исследований с целью выяснить, можно ли их использовать в датчиках, батареях и т. д.

Стоит также отметить, что некоторые минералы, встречающиеся в природе, такие как рейдмаркит и виргиллюит, были синтезированы в лабораториях более века назад. Но это первый случай, когда эти минералы были каталогизированы в природе, образовавшись естественным путем. Это позволило исследователям обнаружить, что эти минералы в природе ведут себя иначе, чем в лаборатории, что открывает широкое пространство для дальнейших исследований.

