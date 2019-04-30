В Каракасе после слов о "финальной фазе" отстранения Мадуро пострадали уже десятки человек

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо заверил, что военные поддерживают смену власти в стране.

В столице Венесуэлы Каракасе в результате столкновений протестующих с силовиками пострадали 36 человек.

Как сообщает Reuters, сегодня в Каракасе десятки тысяч людей вышли на акцию в поддержку лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, на главной улице города Франсиско Фахардо произошли столкновения манифестантов с силовиками. Броневик Национальной гвардии врезался в протестующих, которые бросали камни и били машину.

Доктор Магги Санти из центра здоровья в восточном Каракасе сообщил, что в инцидентах пострадали 36 человек, большинство из которых - от пуль.

Читайте такжеПротестующих в Венесуэле начали давит бронеавтомобилями (видео 18+)

В то же время в эксклюзивном интервью DW Гуайдо заверил, что военные поддерживают смену власти в стране.

"Несмотря на преследования со стороны кубинских агентов и военных внутри вооруженных сил, они (вооруженные силы) - больше не на стороне Мадуро", - сказал Гуайдо.

Он обвинил также в узурпации власти в стране "чавистов", "которые не признали Конституцию страны и угнетают население".

"Что бы ни случилось, мы не позволим себя остановить. Наш процесс продвигается шаг за шагом, мирно, в рамках нашей Конституции. Мы и дальше выступаем за ненасильственные действия", - подчеркнул Гуайдо.

Он выразил уверенность, что демократия вернется в Венесуэлу "с помощью поддержки людей на улицах и международного сообщества".

Между тем президент Венесуэлы Николас Мадуро выступил с заявлением о его поддержке военным командованием.

Вице-президент США Майк Пенс и госсекретарь Майк Помпео сегодня заявили о поддержке оппозиции Венесуэлы и Гуайдо в борьбе против правительства Мадуро.

Между тем министр иностранных дел Германии Гайко Маас выразил надежду, что в ходе борьбы за власть в Венесуэле удастся избежать насильственных действий.

Как сообщал УНИАН, в последние месяцы Венесуэла переживает острый политический, экономический и гуманитарный кризис.

22 января в стране начались массовые акции протеста после того, как Мадуро вступил на пост главы государства на второй срок.

На следующий день председатель Национальной ассамблеи Гуайдо объявил себя и.о. президента страны.

Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали Гуайдо легитимным лидером страны.

Мадуро заявил, что не намерен покидать пост президента до окончания срока полномочий в 2025 году.

Сегодня, 30 апреля, Гуайдо заявил, что начал «заключительную фазу» своего плана по смещению Мадуро.

В то же время власти Венесуэлы заявили, что предотвратили попытку военного переворота.