Звезда «Игры престолов» рассказала о съемках первой эротической сцены

По словам Уильямс, когда актерам раздали сценарии, первой про эротическую сцену с ее участием узнала ее подруга Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк.

Актриса Мэйси Уильямс, известная по роли Арьи Старк в сериале «Игра престолов», раскрыла подробности съемки эротической сцены с ее участием.

Об этом сообщает Entertainment Weekly. В очередной серии фэнтезийной саги Арья в ожидании битвы с армией белых ходоков решает впервые заняться сексом с бастардом короля Роберта Баратеона, кузнецом Джендри.

По словам Уильямс, когда актерам раздали сценарии, первой про эротическую сцену с ее участием узнала ее подруга Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк.

«Она сказала: Бросай все и ищи эту сцену», - вспомнила актриса.

Она добавила, что поначалу приняла это за розыгрыш - ранее шоураннеры в шутку уже давали актерам ненастоящие сценарии со странными сценами: «Когда мы устроили читку, я поняла: "О, мы действительно это делаем. И когда съемка? Мне нужно в спортзал!".

Уильямс подчеркнула, что создатели сериала не стали требовать от нее показывать обнаженное тело на камеру целиком.

Как сообщал УНИАН, вторая серия сериала «Игра престолов» оказалась доступна в интернете из-за ошибки программы частной подписки Amazon Prime.