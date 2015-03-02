Frankfurter Allgemeine: конфликт в ЕС в интересах Москвы

В статье Клауса-Дитера Франкенбергера под названием «Конфликт в ЕС в интересах Москвы», опубликованной на сайте немецкой газеты Frankfurter Allgemeine, пишется о том, что если бы существовало европейское политическое кредо, то первым предложением было бы: Мы, к нашему счастью, объединились. Это красивое высказывание часто звучало, когда было задумано подписание Римского договора в 1957 году. Но торжественные мероприятия и, следовательно, сопровождающий их пафос кажутся очень далекими: договор был подписан до финансового и долгового кризиса - и до падения Греции. Учитывая недавнее волнение из-за расширения пакета помощи для Греции, «гормоны счастья» европейской интеграции испарились.

Сейчас Европейский союз переживает период, в котором были развеяны многие иллюзии. Он столкнулся с огромными политическими и экономическими испытаниями. Список проблем включает в себя геополитическое противостояние с Россией, терроризм, новые волны иммиграции и неопределенность относительно будущей роли Британии в ЕС. И в довершение, бесконечная греческая история, которая сопровождается (растущими) сомнениями многих людей относительно смысла и цели объединения Европы. Если не удастся избежать банкротства Афин, и Греция, несмотря на пакет помощи, все же выйдет из валютного союза, то это может стать толчком к освобождению, освобождению от подозрений, дерзости и бесчисленных рисков, возможно, также от страданий и бедствий. Другими словами, разделены, к нашему счастью?

Такого в истории европейской интеграции еще не было; о последствиях, на которые рассчитывают и которых боятся, можно только догадываться. Но выход Греции из еврозоны будет связан с признанием, что не всегда все может двигаться в одном направлении, и что-то всегда может пойти не так; что экономики не сравнялись, как ожидалось, а разошлись; и что не так легко примирить различные менталитеты и традиции.

Урок русского национализма

Но раскол есть раскол - кто знает, где эти слабые нити, политические и институциональные? Кому известно, кто их тянет? В конце концов, ЕС находится в положении, в котором крайне важны сильные действия, решительность и не в последнюю очередь сплоченность. Конфликт в ЕС был бы (или уже есть) именно тем, что очень выгодно для руководства России. Мы можем с уверенностью предположить, что в Москве очень надеются на британских противников Европы. Если Европа отступит, сильная в военном, но не в экономическом, плане Россия, будет казаться еще более сильной.

В ходе кризиса в Украине, предположения ЕС оказались иллюзиями; например, то, что Россия хочет стать, «как мы». Евросоюзу, в ущерб украинскому народу, преподали урок русского национализма и дали понять, что путинизм способен на все. Кто в Брюсселе действительно мог себе представить, что Россия воспримет переговоры о Соглашении об ассоциации с Украиной как повод (или оправдание) для нарушения норм международного права, дестабилизации своего соседа вплоть до войны, то есть, для уничтожения европейского порядка? Россия дала понять, что в ее сфере влияния обязательны только ее правила, и ЕС нечего там делать, не говоря уже об Америке.

Ключевое слово - «держаться вместе»

Но в ходе кризиса, европейцы справились лучше, чем ожидалось. Они ввели санкции против мощных экономических интересов, вопреки скептицизму. Они отреагировали в пределах своих возможностей, без разногласий. Теперь они должны помочь Украине, которая находится в опасности и экономически опустошена, которая стремится вырваться из болота коррупции и стать современным государством. Это теперь также задача Европы, значение которой трудно переоценить.

В Бундестаге министр финансов Шойбле открыто выступил с обращением к Европе и призвал немцев к ответственности. Германия должна удерживать Европу («пока мы это можем») и объединять ее («снова и снова»). Ключевое слово – «держаться вместе». Для спасения Греции федеральное правительство сделало то, что считало необходимым. За это его постоянно критикуют, потому что этого было недостаточно или подход был неправильным, потому что было сделано слишком много, и это тоже было неправильно. Немецкое правительство до сих пор считает, что стоимость выхода Греции из валютного союза будет выше, чем расходы, понесенные при нынешней политике.

Очевидно, что правительство Меркель в ЕС и в валютном союзе видит цель, которая стоит таких больших усилий (и некоторых оскорблений). Все просто: сплоченность всех европейцев должна быть обязательной. В противном случае, он рухнет, и понимание быстро исчезнет.