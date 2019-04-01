Писателя называли человеком, пробудившим испанскую литературу после Гражданской войны.

В Мадриде в возрасте 91 года умер испанский писатель Рафаэль Санчес Ферлосио.

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О смерти писателя сообщила газета El Pais. Первые работы Ферлосио были опубликованы в 1940-х годах в литературных журналах.

Самой известной работой Ферлосио стало произведение «Харама», за которую он получил премию Надаля, передает kommersant. После успеха этой книги Ферлосио более 20 лет ничего не писал.

По мнению критиков, его литературное молчание было связано с правлением диктатора Франциско Франко. Только после смерти Франко в 1975 году Рафаэль Санчес Ферлосио вновь начал писать. Писателя называли человеком, пробудившим испанскую литературу после Гражданской войны.

В 2004 году он был удостоен премии Сервантеса «За заслуги в литературе». В 2009 году он был удостоен Национальной премии испанской литературы, а в 2015-м награжден золотой медалью за заслуги в изобразительном искусстве.