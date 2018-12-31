Ушедшие навсегда: известные люди, умершие в 2018 году

В єтом году умер один из самых знаменитых физиков-теоретиков, британский ученый Стивен Хокинг, а также легенды мировой сцены Монтсеррат Кабалье и Шарль Азнавур.

Уходящий 2018 год, как и любой другой, не только принес новые научные открытия, фильмы, книги, познакомил с замечательными людьми и идеями, но и забрал с собой жизни большого числа людей, в том числе всемирно известных.

Би-би-си предлагает вспомнить некоторых из них.

Стивен Хокинг

Один из самых знаменитых физиков-теоретиков, британский ученый Стивен Хокинг в марте 2018 года умер в возрасте 76 лет у себя дома в Кембридже. Тяжелая болезнь не помешала британскому физику стать популяризатором науки и внести свой вклад в наше понимание Вселенной.

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Профессор, который страдал амиотрофическим склерозом, был почти полностью парализован и говорил при помощи синтезатора речи, изучал сложные вопросы происхождения Вселенной, в частности теорию возникновения мира и теорию черных дыр.

Благодаря своей книге "Краткая история времени" Хокинг прославился на весь мир.

Арета Франклин

В августе в Детройте умерла американская певица Арета Франклин. Она обладала одним из самых характерных и самых влиятельных голосов в истории популярной музыки.

Со смертью Ареты Франклин мир потерял, возможно, величайшего вокалиста нашего времени. Или - если верить авторитетному музыкальному журналу Rolling Stone - величайшего вокалиста всех времен. Однако символом века Арету сделал не только ее вызывающий мурашки по коже голос.

От прямого участия в борьбе афроамериканцев за свои гражданские права до интригующей истории ее самого известного хита Respect - Арета не просто прославила соул, эту американскую "музыку души". Она сама формировала душу Америки.

Олег Табаков

В марте не стало народного артиста СССР Олега Табакова. Ему было 82 года. Табаков был одним из самых популярных и именитых лиц советского искусства.

Актер блистал на сцене и экране более полувека, сыграв свыше двухсот ролей в широчайшем диапазоне: от шефа германской разведки Шелленберга в "Семнадцати мгновениях весны" до домоправительницы Эндрю в "Мэри Поппинс, до свидания", от алкоголика Суходрищева в "Ширли-мырли" до главы государства в "Президенте и его внучке", в котором легко угадывается Борис Ельцин.

За роль в картине "Семнадцать мгновений весны" актер получил орден. Некоторые критики высказывались в том духе, что нельзя делать врагов такими обаятельными.

А еще он бесподобно озвучил Кота Матроскина в культовых советских мультфильмах о Простоквашино.

Шарль Азнавур

У французского певца Шарля Азнавура, который умер возрасте 94 лет, были миллионы поклонников по всему миру.

В 1998 году, по итогам опроса журнала Time и телеканала Си-Эн-Эн, Азнавур был признан лучшим эстрадным исполнителем XX века.

А еще Шахнур Азнавурян - так назвали его родители-армяне - всегда помогал исторической родине. После землетрясения в Спитаке в 1988 году певец создал благотворительную ассоциацию "Азнавур для Армении".

В нулевых он получил гражданство Армении и был послом страны в Швейцарии и постоянным представителем в штаб-квартире ООН.

Николай Караченцов

Актер Николай Караченцов скончался на 74-м году жизни после тяжелой болезни в одной из московских больниц.

В кино Караченцов дебютировал в 1968 году. Среди самых известных фильмов с его участием - "Старший сын", "Собака на сене", "Человек с бульвара Капуцинов", "Приключения Электроника", "Дежа вю".

Караченцов также известен как актер дубляжа: озвучивал популярные советские мультфильмы и зарубежные фильмы, в частности, дублировал в советском прокате героев Жана-Поля Бельмондо.

На всю жизнь его визитной карточкой сделалась роль графа Резанова в рок-опере "Юнона и Авось" - одном из самых известных спектаклей театра "Ленком".

С середины 1970-х Николай Караченцов стал одним из самых любимых публикой и снимаемых режиссерами советских киноартистов, сыграв больше 100 ролей.

Он не был классическим красавцем, но обладал уникальной харизмой и обаянием. От него шли волны позитива. Даже преступники в исполнении Караченцова выходили симпатичными.

Монтсеррат Кабалье

Испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в возрасте 85 лет в больнице Сан-Пау в Барселоне в октябре.

Творческая карьера Кабалье продолжалась 50 лет.

Монсеррат Кабалье родилась в Барселоне в простой семье, но уже в семь лет проявила неординарные музыкальные способности, исполняя кантаты Баха, а в девятилетнем возрасте была принята в музыкальное училище при барселонском оперном театре "Лисео".

Певица получила международное признание благодаря красоте ее голоса и драматическому прочтению ролей. Ее поклонники называли ее La Superba - "превосходная". Монсеррат Кабалье умерла в возрасте 85 лет

Джордж Буш-старший

30 ноября в Хьюстоне в возрасте 94 лет скончался бывший президент США Джордж Буш-старший.

Республиканец Джордж Буш-старший провел в Белом доме только один президентский срок - с 1989 по 1993 - и затем проиграл на выборах демократу Биллу Клинтону.

Однако на время именно президентства Буша выпал период исторических перемен в мире: падение коммунизма в Европе, распад СССР - главного идеологического и военного оппонента Америки - и война в Персидском заливе, когда западные армии воевали в альянсе с арабскими странами против Саддама Хусейна.

По оценкам аналитиков, Джордж Буш-старшийне столько направлял ход грандиозных событий, пришедшихся на время его правления, сколько реагировал на вызовы, но обеспечил себе место в учебниках истории.

Кофи Аннан

В августе в Женеве умер бывший генеральный секретарь ООН Кофи Аннан.

Он руководил этой организацией на протяжении десяти лет. В 2001 году он получил Нобелевскую премию мира.

Когда Аннан возглавил ООН в 1997 году, организация находилась в затяжном финансовом кризисе, который удалось преодолеть за счет сокращения рабочих мест.

На посту генсека ООН Аннан известен в первую очередь по программам, связанным с борьбой с бедностью и распространением ВИЧ, а также как один из наиболее высокопоставленных противников американского вторжения в Ирак в 2003 году. Аннан называл вторжение незаконным.

Милош Форман

В апреле умер двукратный лауреат премии "Оскар", чешский и американский режиссер Милош Форман.

Его самый известный фильм "Пролетая над гнездом кукушки" получил все пять главных наград Американской киноакадемии - за лучшую картину, сценарий, режиссуру и игру двух актеров. Он был снят по одноименному роману Кена Кизи.

Среди других прославивших его картин - "Амадей", "Народ против Ларри Флинта" и "Вальмон".

Форман наряду с Романом Полански стал одним из самых успешных европейских иммигрантов в Голливуде, однако продолжал олицетворять связь западного и восточного киномиров.

Долорес О'Риордан

В январе в Лондоне умерла солистка ирландской группы Cranberries Долорес О'Риордан. Ей было 46 лет.

Певица получила всемирную известность как солистка группы Cranberries. В 1994 году она исполнила одну из самых известных композиций коллектива под названием Zombie, которая быстро заняла первые места в национальных музыкальных чартах Австралии, Франции, Германии, Бельгии и других стран.

В 2003 году О'Риордан начала сольную карьеру. В частности, она участвовала в записи саундтрека к фильму Мела Гибсона "Страсти Христовы".

Кира Муратова

6 июня не стало режиссера Киры Муратовой. Одна из самых необычных режиссеров современного кино умерла в Одессе, ей было 83 года.

Фильм Муратовой "Долгие проводы" (1971) был запрещен в СССР и более 15 лет не выходил в прокат.

В 1990 году фильм Муратовой "Астенический синдром" получил гран-при Берлинского кинофестиваля.

Последними работами режиссера стали фильмы "Мелодия для шарманки" и "Вечное возвращение. Кастинг".

Эдуард Успенский

Замечательного детского писателя Эдуарда Успенского не стало в августе.

Успенский придумал многих популярных персонажей - крокодила Гену и Чебурашку, кота Матроскина, Дядю Федора, почтальона Печкина и пса Шарика. В общей сложности по сценариям и произведениям писателя сняты 60 мультфильмов.

Тим Берглинг (Авичи)

Шведский диджей и музыкальный продюсер Тим Берглинг, выступавший под именем Avicii, скончался в Омане. 28-летнего музыканта нашли мертвым в оманском городе Маскат 20 апреля днем по местному времени.

Avicii - новатор в электронной музыке и один из немногих диджеев, гастролировавших с мировыми турами. Его наиболее известные композиции Wake Me Up и Levels были на вершинах рейтинга Billboard среди электронной танцевальной музыки.