Президентом Словакии впервые стала женщина (фото)

Ее соперник Марош Шефчович, получивший по предварительным данным 42,4% голосов, уже признал свое поражение.

Адвокат Зузана Чапутова побеждает на состоявшихся выборах президента Словакии.

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По результатам обработки данных из более 75% избирательных участков страны, она получила 57,5% голосов. Ее соперник Марош Шефчович, получивший по предварительным данным 42,4% голосов, уже признал свое поражение и поздравил Зузану Чапутову по телефону, сообщает kommersant со ссылкой на издание Dennik N.

«Я сказал ей, что она несет большую ответственность этим вечером. Я подчеркнул, что, несмотря на очень оживленную избирательную кампанию, в Словакии впереди времена, которые требуют объединения», - сказал Марош Шефчович.

В выборах президента Словакии участвовало 13 кандидатов. Во второй тур прошли адвокат и заместитель председателя внепарламентской либеральной партии «Прогрессивная Словакия» Зузана Чапутова (40,5%), замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович (18,7%).

Окончательные итоги выборов избирательная комиссия огласит позднее.