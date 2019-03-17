Первый тур выборов президента Словакии не определил победителя

Второй тур выборов президента Словакии пройдет 30 марта.

Согласно опросам, во второй тур президентских выборов в Словакии выходят Зюзаннна Чапутова и вице-президент Еврокомиссии Милош Шевчович.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Aktuality.sk.

Согласно фокус-группам от телеканала Markíza, за либеральную юристку Чапутову, которую поддерживает действующий президент Андрей Киска, отдали голоса 42% избирателей. На втором месте Милош Шевчович - за кандидата от правящей партии социал-демократов проголосовали 17,6% словаков.

Таким образом, эти два политика встретятся во втором туре, который пройдет 30 марта. Отметим, что и Чапутова, и Шевчович, считаются политиками, дружественными Украине.

Третье и четвертое места заняли кандидаты с откровенно пророссийскими взглядами. За Штефана Гарабина проголосовало 13,7% избирателей, а за ультраправого Марианна Котлебу - 9%.

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Всего на выборах за пост главы государства боролись 13 кандидатов.

Особенностью нынешних выборов стало продление моратория на публикацию данных экзит-поллов. Срок действия моратория заканчивался с завершением голосований - в 22 часа по Братиславе (23-00 по Киеву). Однако он был продлен на 1 час 15 минут из-за инцидента в селе Меджаны на востоке страны.

На избирательном участке в этом селе зафиксирован случай хулиганства - человек пытался похитить урну. Во время его попытки убежать картонная урна порвалась и бюллетени высыпались на землю. Хулиган был арестованы, однако работа участка была приостановлена ​​более чем на час. В итоге время голосования на этом участке было продлено на 1 час 15 минут - и это повлияло на запрет обнародования экзит-поллов.

Глава государства в Словакии имеет преимущественно представительские функции. Однако в случае правительственного кризиса президент играет решающую роль.

Ранее УНИАН сообщал, что на парламентских выборах в Эстонии победила оппозиция.