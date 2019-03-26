Минобороны Испании заявило о кибератаку со стороны иностранного государства

Целью кибершпионов могли быть технические секреты военной промышленности.

Министерство обороны Испании заявило, что в начале марта выявило кибератаку на свои внутренние сети со стороны иностранного государства.

Выводы расследования Минобороны основываются на сложности кибератаки, которая исключает, что за ней стоят киберактивисты, и свидетельствует об операции иностранного государства, сообщает Европейская правда со ссылкой на El Pais.

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Ежегодный отчет о национальной безопасности, утвержденный 15 марта, которым располагает издание, предупреждает об "усилении агрессивности некоторых иностранных разведывательных служб" и называет кибершпионаж "серьезной угрозой" для национальной безопасности.

Расследование кибератаки против Минобороны еще не закончено, но пока есть предположение, что атака оказалась серьезнее, чем предполагалось ранее.

Целью кибершпионов могли быть технические секреты военной промышленности.

Ранее УНИАН сообщал, что спецслужбы Чехии назвали Россию главной угрозой безопасности - большей, чем действия террористических организаций, организованной преступности или экстремистских сил в самой стране.