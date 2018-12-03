Спецслужбы Чехии назвали Россию главной угрозой безопасности

Чешские спецслужбы обвиняют Россию в реализации на территории страны "гибридной стратегии", направленной на ослабление НАТО и ЕС.

Действия России являются главной угрозой для безопасности Чехии - большей, чем действия террористических организаций, организованной преступности или экстремистских сил в самой стране.

Об этом говорится в годовом отчете Службы безопасности и информации Чехии, опубликованном в понедельник, передает Радио Свобода.

В отчете, в частности, отмечается, что российские спецслужбы в прошлом году осуществили кибератаки на министерство иностранных дел Чехии.

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Помимо кибератак на чешский МИД, чешские спецслужбы обвиняют Россию в реализации на территории страны "гибридной стратегии", направленной на ослабление НАТО и ЕС. Речь идет, помимо шпионажа, также о стремлении получить под свой контроль ряд ключевых предприятий и компаний, а также об организации информационных кампаний в интересах Москвы.

В докладе вновь отмечается непропорционально большая численность персонала российского посольства в Праге. Контрразведка Чехии убеждена, что часть российских дипломатов связана со спецслужбами.

В документе приведены подробности кибератаки, организованной, как утверждается, ФСБ и российской военной разведкой, при которой хакеры получили доступ к электронной почте 150 сотрудников МИД.

Чешское издание Respekt указывает на то, что Служба безопасности и информации не в первый раз называет действия России угрозой, однако впервые делает это столь открыто и на конкретных примерах.

В отчете также говорится о возросшей активности китайских спецслужб на территории страны.

Как сообщал УНИАН, в конце ноября министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил в интервью Чешскому Радио заявил, что Россия представляет опасность для Чехии и Евросоюза. По его словам, РФ становится все более ассертивной - «распространяет дезинформацию и пользуется гибридными угрозами».