В докладе Мюллера нет новых обвинительных заключений - CNN
00:58, 23 марта 2019Мир
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Мюллер в своем докладе не рекомендует никаких дополнительных обвинительных заключений.
Роберт Мюллер / REUTERS
Отчет спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские президентские выборы не содержит новых обвинительных заключений.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
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По данным телеканала, Мюллер в своем докладе не рекомендует никаких дополнительных обвинительных заключений.
Как отмечается, в настоящее время отчет передан генпрокурору США Уильяму Барру.
Таким образом сыновья и зять президента США Дональда Трампа оказываются вне опасности на фоне завершения расследования по «российскому делу».
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