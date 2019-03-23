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В докладе Мюллера нет новых обвинительных заключений - CNN

00:58, 23 марта 2019
Мир
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Роберт Мюллер / REUTERS

Отчет спецпрокурора США Роберта Мюллера по расследованию дела о «вмешательстве России» в американские президентские выборы не содержит новых обвинительных заключений.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

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По данным телеканала, Мюллер в своем докладе не рекомендует никаких дополнительных обвинительных заключений.

Как отмечается, в настоящее время отчет передан генпрокурору США Уильяму Барру.

Таким образом сыновья и зять президента США Дональда Трампа оказываются вне опасности на фоне завершения расследования по «российскому делу».

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Теги: #вмешательство РФ в выборы США#расследование Мюллера