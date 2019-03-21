Евросоюз согласовал новую дату Brexit

Евросоюз согласен перенести дату выхода Великобритании из ЕС, если в Палате общин одобрят соглашение о Brexit.

В ходе саммита Евросоюза в четверг, 21 марта, главы государств и правительств 27 стран ЕС обсуждают отсрочку выхода Великобритании из состава Евросоюза до 22 мая.

Об этом сообщает DW.

Эта дата содержится в проекте итогового коммюнике встречи. Таким образом, британцы смогут не принимать участия в выборах депутатов Европарламента, запланированных на конец мая. Перенос Brexit на любую из дат после выборов невозможен, отметили в Брюсселе.

Для получения отсрочки Соединенному Королевству необходимо выполнить ряд условий - в частности, члены Палаты общин британского парламента должны одобрить соглашение между Лондоном и Брюсселем о порядке выхода королевства из ЕС, передает корреспондент DW. Участники саммита вновь подчеркнули, что соглашение не может быть пересмотрено.

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Накануне премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй попросила председателя Европейского совета Дональда Туска перенести на 30 июня Brexit, который первоначально был запланирован на 29 марта.

В четверг, 21 марта петиция противников Brexit с требованием оставить Соединенное Королевство в ЕС, размещенная на сайте британского парламента, за несколько часов набрала более миллиона голосов. Инициатива преодолела порог в 100 тысяч голосов, необходимый для ее вынесения на обсуждение депутатов.

14 марта парламент Великобритании значительным большинством проголосовал за отсрочку Brexit. Депутаты до сих пор не смогли ратифицировать договор о порядке выхода страны из состава Евросоюза, согласованный Терезой Мэй с Брюсселем.