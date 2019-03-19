Трейлеры «Мстителей» стали самыми просматриваемыми в истории кино (видео)

Новое видео стало вторым самым просматриваемым трейлером в истории кино. На первом месте оказался первый ролик к этой же части франшизы (289 миллионов просмотров).

Второй трейлер блокбастера «Мстители: Финал» собрал 268 миллионов просмотров за сутки. Об этом сообщила студия Marvel в своем Twitter.

«Спасибо, величайшие фанаты во вселенной, за то, что две недели подряд делаете "Капитан Марвел" фильмом номер один, и делаете все что угодно, чтобы посмотреть трейлер "Мстителей: Финал" 268 миллионов раз за 24 часа», - говорится в публикации компании.

Whatever it takes. Watch the brand-new trailer for Marvel Studios’ #AvengersEndgame. In theaters April 26. pic.twitter.com/rqJKEI1WAY — Marvel Studios (@MarvelStudios) 14 марта 2019 г.

Как передает портал Complex, новое видео стало вторым самым просматриваемым трейлером в истории кино. На первом месте оказался первый ролик к этой же части франшизы (289 миллионов просмотров), а на третьем - клип к предыдущей ленте «Мстители: Война бесконечности».