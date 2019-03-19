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Трейлеры «Мстителей» стали самыми просматриваемыми в истории кино (видео)

19:10, 19 марта 2019
Мир
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«Спасибо, величайшие фанаты во вселенной, за то, что две недели подряд делаете "Капитан Марвел" фильмом номер один, и делаете все что угодно, чтобы посмотреть трейлер "Мстителей: Финал" 268 миллионов раз за 24 часа», - говорится в публикации компании.

Как передает портал Complex, новое видео стало вторым самым просматриваемым трейлером в истории кино. На первом месте оказался первый ролик к этой же части франшизы (289 миллионов просмотров), а на третьем - клип к предыдущей ленте «Мстители: Война бесконечности».

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Теги: #фильм Мстители Marvel