Меган Маркл может родить преждевременно

За последние несколько недель у герцогини Сассекской было несколько нападений ложных схваток.

Жена принца Гарри Меган, которая в Нью-Йорке устроила вечеринку в честь будущего ребенка, может родить преждевременно.

За последние несколько недель у беременной герцогини Сассекской было несколько нападений ложных схваток, пишет ТСН, ссылаясь на Daily Express.

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Однажды принц Гарри так перепугался за жену, что среди ночи повез ее в больницу. Впрочем, после осмотра врачи отпустили пару домой.

Также стало известно, что на официальной странице Кенсингтонского дворца появлялось сообщение о начале родов у герцогини Сассекской, но вскоре эту публикацию удалили. И вскоре Гарри и Меган отправились в Марокко.

Западные СМИ пишут, такие частые ложные схватки сигнализируют, что настоящие роды у Меган Макрл могут начаться через 2-3 недели. А не в конце апреля, как ранее заявляли в королевские семье. Тем временем сама Меган пока не торопится в декретный отпуск. В ближайшее время у нее запланировано несколько светских мероприятий.