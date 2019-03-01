Оля Полякова "собралась" на Евровидение

Учитывая тот факт, что певица обладает отличным чувством юмора, поклонники артистки восприняли ее заявление неоднозначно.

«Главная блондинка страны» Оля Полякова на своей официальной странице в Instagram намекнула, что может поехать на Международный песенный конкурс в Тель-Авив. В своем микроблоге украинская певица опубликовала картинку с весьма неоднозначным текстом.

«Однажды ты спросишь меня, «Кто поедет на Евровидение?» и я отвечу: «никто», и ты не уснешь спокойно, так и не узнав, что на Евровидение поеду я!», - написала Полякова.

Как сообщал УНИАН, Украина не будет принимать участия в международном песенном конкурсе Евровидение в 2019 году. Национальная общественная телерадиокомпания Украины, как и каждый год, предложила победителю отбора, певице MARUV, заключить договор на представление Украины на песенном конкурсе, однако после проведенных переговоров MARUV отказалась подписывать договор.

Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье место по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в Евровидении-2019.