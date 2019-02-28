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Нехватка денег и беременная участница: почему Freedom Jazz отказались от Евровидения

21:14, 28 февраля 2019
Мир
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Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия Украины в Евровидении-2019. Предварительно участвовать в Евровидении, которое состоится в Израиле, отказались MARUV, группы Freedom Jazz и KAZKA. По словам одного из членов жюри Андрея Данилко, в этом виноваты сами организаторы.

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По мнению Данилко, "все пошло не так из-за организаторов" – участники не знали контракта, идя на конкурс. Об этом артист рассказал в комментарии ТСН.

Член жюри Нацотбора на Евровидение добавил, что у каждого из участников была своя причина отказаться. К примеру, некоторые не готовы справляться с критикой в ​​социальных сетях и политическим давлением.

Что интересно, Андрей Данилко отмечает, что группу Freedom Jazz, у которой "нет денег и солистка беременна", специально поставили на второе место, но они физически не могут поехать представлять Украину.

Как сообщал УНИАН, Украина не будет участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019». НОТУ, как и каждый год, предложила победителю национального отбора, певице MARUV, заключить договор для представления Украины на песенном конкурсе, однако после переговоров MARUV отказалась подписывать договор. Телерадиокомпания поочередно обратилась к финалистам, занявшим второе и третье места по результатам отбора, но группы Freedom Jazz и Kazka также отказались от участия в «Евровидении-2019».

В НОТУ отметили, что нынешний отбор «обнаружил и привлек внимание общества к системной проблемы музыкальной индустрии в Украине: связям артистов с шоу-бизнесом на территории государства-агрессора, которые и на пятом году военного конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у другой части вызывает возмущение и неприятие». Также в НОТУ напомнили, что законами Украины не предусмотрено никаких ограничений по поводу работы артистов на территории РФ, несмотря на большой общественный запрос на урегулирование этой ситуации.

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
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