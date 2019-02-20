Сериал по книге Джорджа Мартина решили не продлевать
10:30, 20 февраля 2019Мир
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Рейтинги проекта были довольно скромными.
Cюжет сериала разворачивался вокруг команды межгалактического корабля
Телеканал Syfy решил не продлевать хоррор-сериал «Летящие сквозь ночь» по мотивам одноименного рассказа Джорджа Мартина на второй сезон.
Отмечается, что рейтинги проекта были довольно скромными, хотя показы серий реже прерывали рекламными роликами. Об этом пишет Deadline.
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Кроме того, у поклонников была возможность посмотреть пропущенные эпизоды в выходные.
Ранее сообщалось, что сюжет сериала разворачивался вокруг команды межгалактического корабля, сталкивающегося с ужасами космоса на важной миссии. Впервые рассказ был экранизирован в 1987 году, и сериал во многом опирался на эту кинопостановку.
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