Умер исполнитель хитов "Очи черные" и "Три белых коня"

По некоторым данным, у артиста были проблемы с сердцем.

Сегодня утром в Москве умер певец Сергей Захаров. Артист, исполнявший такие хиты как «Очи черные» и «Три белых коня», скончался на 69-м году жизни.

Об этом сообщает "СтарХит".

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Источник «СтарХита» сообщил, что несколько дней назад Захаров был на отдыхе за границей, после чего вернулся в Москву. 3 марта в петербургском концертном зале «У Финляндского» у певца должен был состояться сольный концерт.

Отметим, что в 2016-м году в СМИ появилась информация о том, что Сергей Захаров был экстренно госпитализирован. Тогда, по данным журналистов, он попал в одну из лучших больниц Москвы из-за проблем с сердцем. Утверждалось, что специалисты диагностировали у Захарова токсическое отравление и назначили ему терапию. Позднее появились данные о том, что Захаров находится в реанимации для кардиологических больных, об этом сообщали СМИ со ссылкой на справочную службу Боткинской больницы. Тогда представители певца опровергли эту информацию, отметив, что Захаров проходил плановое обследование.

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