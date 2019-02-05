Politico: Россия и США слепо идут к ядерной катастрофе

Конгресс может взять на себя часть американской внешней политики, чтобы отвлечь ядерные угрозы.

В пятницу утром Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что его страна выйдет из договора о ликвидации ракет малой и средней дальности от 1987 года из-за того, что Россия нарушает его. И это был как минимум звонок пробуждения, который указывает на то, что отношения между двумя ядерными державами опасно слетели с рельсов.

Страх перед ядерной конфронтацией когда-то был всюдусущим как в Вашингтоне, так и в Москве. Лидеры стран признавали реальный риск того, что военный конфликт может очень быстро разгореться. И им придется за считанные минуты решать, пора ли нанести первым ядерный удар, чтобы выжить. Но последствия были бы все равно катастрофическими. Об этом на страницах Politico пишут бывший сенатор Сэм Нанн, и экс-министр энергетики США Эрнест Мониц.

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Мрачный ужас такой реальности был понятен для всех. И это стало фундаментом для десятилетий диалога между США и СССР. В частности, обе стороны признавали жизненно важные интересы, красные линии и методы сокращения вероятности того, что случайность или просчет приведет к войне.

Сегодня значительная часть старых механизмов атрофировалась. Отношения между США и Россией напряженные, а коммуникация слабая. Западные санкции, которыми Вашингтон обложил Москву в ответ на агрессивное поведение Владимира Путина, еще больше заморозили отношения. Расследование специального представителя Департамента юстиции Роберта Мюллера относительно российского вмешательства в американские выборы в 2016 году продолжают нависать над американским политическим жизнью. А администрация Дональда Трампа под ударом каждый раз, когда она прикасается к чему-либо, что связано с Россией.

Но проблема не только в том, что способы управления рисками обветшали. Именно желание делать это, по мнению авторов, тоже исчезло. Усилия по контролю вооружений были размыты. А кое-кто считает, что их вообще нужно остановить. Лидеры США и России публично хвастаются ядерными арсеналами и готовностью применить их даже в качестве ответа на неядерные атаки. Военные технологии развиваются очень быстро. И угроза того, что кибератаки могут нацелиться на системы ядерного предупреждения и контроля вооружений, растут.

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Угроза катастрофического терроризма тоже сильно повышает ядерные угрозы. Тем временем, американские и российские вооруженные силы снова ведут операции чрезвычайно близко друг к другу. А следовательно риск нежелательного или умышленного столкновения возрастает. И это тоже может привести к первому применению ядерного оружия за 75 лет. По мнению авторов, США и Россия, «как лунатики», идут в направлении ядерной катастрофы. И чтобы избежать ее, они предлагают Конгрессу взять ситуацию в свои руки и возобновить сотрудничество с Россией. Нельзя просто ждать, когда в Белом доме или Кремле сменятся лидеры или пока Мюллер закончит расследование против избирательной кампании Дональда Трампа. Ставки слишком высоки. И нужно создать политическое измерение, чтобы отвести ядерные державы от края конфронтации.

Поэтому авторы предлагают Конгрессу создать специальную комиссию из обеих партий, которая бы взяла на себя острые внешнеполитические вопросы. Также они советуют американскому парламенту и Белом доме более эффективно и гибко координировать политику в отношении санкций против России.

«Санкции, которые были введены против России после аннексии Крыма и российского вмешательства в американские выборы, точно оправданы. Но в то же время Конгресс должен дать президенту гибкость отменять их, когда и если будет достигнут прогресс в восстановлении безопасности для Украины и наших выборов. Если русские решат, что они никогда не смогут выбраться из коробки для наказаний, у них не будет стимула изменить свое поведение», - говорится в статье.

Также Конгрессу стоит усилить диалог с российскими членами парламента, бизнесменами и общественными лидерами. Специальная парламентская группа связи может наладить диалог при посредничестве третьей страны с российскими депутатами, чтобы обсудить угрозы и возможности.