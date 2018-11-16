Трамп ответил на вопросы спецпрокурора по «российскому делу»

По его словам, он подготовил ответы для Мюллера самостоятельно.

Дональд Трамп ответил на вопросы спецпрокурора США Роберта Мюллера по делу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года.

Об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме, сообщает Reuters.

Он уточнил, что «с легкостью» лично ответил на вопросы в письменной форме, без привлечения адвокатов. Трамп добавил, что бумаги Мюллеру пока не отправлены из-за плотного рабочего графика.

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Трамп подчеркнул, что данное расследования является «охотой на ведьм».

Вашингтон неоднократно обвинял Москву в попытке повлиять на президентские выборы. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки — Fancy Bear и Cozy Bear — для взлома серверов Демократической партии. В июле США предъявили заочные обвинения 12 российским «разведчикам-хакерам».