EUObserver: Санкции могут бить по России сильнее, чем кажется

Украинские разведчики назвали цифру российских убытков из-за войны против Украины, которую, по их словам, Кремль тщательно скрывает.

Санкции США и Евросоюза против России имеют большее влияние, чем считалось ранее. На этом настаивают во внешней разведке Украины.

«Один из подсчетов, о которых мы узнали (и это российские внутренние подсчеты), свидетельствует, что из-за западных санкций российский бюджет уже потерял 173 миллиарда долларов. И это достаточно много», - сказал EUObserver глава украинской внешней разведки Егор Божок, добавив, что это собственная российская оценка, которую Москва умалчивает.

По его словам, цифра покрывает период с середины 2014 до конца 2018 года. Издание напоминает, что санкции США и ЕС касаются российских банков, энергетических и оборонных компаний. Они были введены после российской оккупации Крыма и вторжения на украинский Донбасс пять лет назад. Европейские санкции будут действовать до 31 июня, если Брюссель продлит их в очередной раз еще на полгода.

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Россия отрицает, что ведет войну против Украины. Она также отрицает, что западные санкции хоть как-то на нее влияют. В российском посольстве в ЕС отказались комментировать данные об убытках, которые привел Божок. Но если они правдивы, тогда российские потери составляют половину бюджета РФ на 2019 год. И это значительно больше, чем говорили подсчеты, которые сделали аналитические центры в ЕС и США. Они утверждали, что западное давление заставило российскую экономику сократиться на 0,5-10% в 2014-2015 годах.

Неназванный дипломат ЕС сказал EUObserver, что цифра, которую назвали в украинской разведке, «чрезвычайно велика». Эксперт Chatham House Ричард Коннолли прокомментировал, что слова Божка звучат как какая-то «фантастика». По его словам, самой России было бы трудно определить точные цифры убытков от санкций из-за ряда различных факторов, таких как обвал цен на нефть на международных рынках, падение рубля и отток капиталов. Украинский разведчик назвал и другие цифры, которые его коллеги смогли узнать в России.

«Для вмешательства в украинские выборы в 2019 году российские спецслужбы получили рекордные 350 миллионов долларов», - сказал он.

Первый тур президентских выборов в Украине запланирован на 31 марта. И Россия, по словам Божка, собирается потратить большую сумму на то, чтобы подкупить политиков, профинансировать диверсионные группы, а также на пропаганду, нацеленную против прозападных кандидатов. Кроме того, по словам украинского разведчика, Россия пересылает деньги радикалам в ЕС, чтобы повлиять на выборы членов Европарламента, которые пройдут в мае. Цель Москвы – усилить раскол внутри организации.

«Речь идет о сотнях миллионов евро в год», - сказал Божок.

«Это одна из наших задач. Мы пытается обнаружить российскую подрывную деятельность в Украине и Европе. Я стараюсь помогать, потому что европейское единство в наших интересах. Если ЕС проиграют, мы тоже проигрываем», - добавил он.

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Глава внешней разведки Украины также рассказал EUObserver, что Россия до сих пор держит у украинских восточных границ около 48 тысяч солдат в полной боевой готовности.

«Вводя санкции, Запад не просто поддерживает Украину, он сокращает риск того, что Россия использует эти же деньги для асимметричных операций против стран ЕС», - добавил он.

«Как остановить Россию? Позаботиться, чтобы у Кремля не было ресурсов на зарубежные операции», - пояснил украинских разведчик.

Генерал-лейтенант Сергей Найев, который командует Операцией объединенных сил на Востоке Украины, тоже поддержал позицию своего коллеги из разведки.

«Интенсивность российской агрессии на Востоке Украины сократилась из-за европейских санкций», - сказал Найев журналистам EUObserver в Краматорске.

По его словам, поражение Украины в войне против российского агрессора означало бы, что Кремль может решиться на атаку против стран ЕС, таких как Польша, Литва, Латвия или Эстония.