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"Настоящий конец эпохи": стали известны новые детали 8 сезона "Игры престолов"

13:50, 31 января 2019
Мир
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Эмилия Кларк и Натали Эммануэль в сериале "Игра престолов" / Скриншот

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В разговоре с журналистами актриса не стала раскрывать интриг предстоящего сезона, а только подогрела к нему еще больший интерес фанатов, пишет Spletnik.

«Это будет удивительно. Финальный сезон будет лучше, чем любая серия, показанная ранее. Это будет блестящее зрелище, которым фанаты останутся полностью довольны», - поведала Эммануэль в интервью одному из западных изданий.

Натали также призналась, что ей очень грустно расставаться со своими коллегами по съемочной площадке. По словам актрисы, их прощание было «горько-сладким».

«Это было прекрасное время. Наш актерский состав вместе прошел через многое. Мне действительно грустно, что это заканчивается и мы больше не сможем поработать над этим проектом вместе. Но я уверена, что мы подготовили достойный финал. Это будет настоящий конец эпохи»,— высказалась Натали. 

Как сообщал УНИАН, финальный, восьмой сезон сериала «Игра престолов» выйдет 14 апреля.

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