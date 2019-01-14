Стала известна дата премьеры финального сезона "Игры престолов" (видео)

Вышел тизер финального сезона "Игры престолов".

Финальный, восьмой сезон сериала «Игра престолов» выйдет 14 апреля, сообщается в новом тизере телешоу. В ютьюб-канале GameofThrones опубликован тизер на английском языке. В ролике сказано, что премьера последнего сезона «Игры престолов» состоится 14 апреля. Читайте такжеПо мотивам культового сериала «Во все тяжкие» создадут игру-стратегию (видео) Ранее сообщалось, что объявлен режиссер и актерский состав приквела "Игры престолов".

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