Стала известна дата премьеры финального сезона "Игры престолов" (видео)
09:10, 14 января 2019Общество
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Вышел тизер финального сезона "Игры престолов".
В тизере присутствуют три главных персонажа / фото YouTube GameofThrones
Финальный, восьмой сезон сериала «Игра престолов» выйдет 14 апреля, сообщается в новом тизере телешоу.
В ютьюб-канале GameofThrones опубликован тизер на английском языке.
В ролике сказано, что премьера последнего сезона «Игры престолов» состоится 14 апреля.
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Ранее сообщалось, что объявлен режиссер и актерский состав приквела "Игры престолов".
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