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Стала известна дата премьеры финального сезона "Игры престолов" (видео)

09:10, 14 января 2019
Общество
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В тизере присутствуют три главных персонажа / фото YouTube GameofThrones

В ютьюб-канале GameofThrones опубликован тизер на английском языке.

В ролике сказано, что премьера последнего сезона «Игры престолов» состоится 14 апреля.

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Ранее сообщалось, что объявлен режиссер и актерский состав приквела "Игры престолов".

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Теги: #Игра Престолов#сериал Игра престолов