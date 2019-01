В Гааге взрыв разрушил жилой дом, под завалами могут находиться люди (фото)

В городе Гаага (Нидерланды) в результате мощного взрыва был частично разрушен жилой дом.

Читайте такжеРазломанные скамейки и десятки погибших: на Филиппинах в католическом соборе произошел теракт

Как сообщает DW, обрушилась часть трехэтажного здания на улице Ян ван дер Хайденстраат.

В пожарной охране сообщили, что под обломками могут находиться люди, но их число неизвестно. Спасатели уже извлекли трех человек из-под обломков, они доставлены в больницу. На месте также работают спасатели со служебными собаками.

Представитель полиции заявил, что в доме, по всей видимости, произошел взрыв газа.

Пожарная служба сообщила, что взрыв также нарушил стабильность домов, стоящих вплотную к месту взрыва. Аварийные службы оценивают ситуацию и составляют план действий для проверки соседних зданий.

Op de #JanVanDerHeijdenstraat in #DenHaag is een pand deels ingestort na waarschijnlijk een gasexplosie. Meerdere mensen liggen onder het puin. Inmiddels Grip 1. Traumahelikopter is aanvliegend. pic.twitter.com/6IlkXYGb4l