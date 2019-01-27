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В Гааге взрыв разрушил жилой дом, под завалами могут находиться люди (фото)

18:46, 27 января 2019
Мир
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В Гааге прогремел мощный взрыв / Twitter - Redactie District8

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Как сообщает DW, обрушилась часть трехэтажного здания на улице Ян ван дер Хайденстраат.

В пожарной охране сообщили, что под обломками могут находиться люди, но их число неизвестно. Спасатели уже извлекли трех человек из-под обломков, они доставлены в больницу. На месте также работают спасатели со служебными собаками.

Представитель полиции заявил, что в доме, по всей видимости, произошел взрыв газа.

Пожарная служба сообщила, что взрыв также нарушил стабильность домов, стоящих вплотную к месту взрыва. Аварийные службы оценивают ситуацию и составляют план действий для проверки соседних зданий.

Ранее сообщалось, что в Украинске Донецкой области в квартире четырехэтажки в ночь на 27 января произошел взрыв, пострадали три женщины.

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Теги: #взрыв#Гаага