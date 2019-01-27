На Донетчине в жилом доме произошел взрыв, есть пострадавшие (фото)

Пострадавших госпитализировали в медицинские учреждения.

В Украинске Донецкой области в квартире четырехэтажки в ночь на 27 января произошел взрыв, во время которого пострадали три женщины.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области. Правоохранители рассказали, что в результате взрыва пострадали 40-летняя хозяйка дома, ее 20-летняя и 82-летняя соседки.

Пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения. По предварительной информации, причиной мог стать газовый баллон, который хозяева накануне купили и занесли в дом.