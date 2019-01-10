Трамп отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давосе

Причиной отказа от участия в форуме он назвал разногласия с Демократической партией.

Президент США Дональд Трамп отменил свой визит на Всемирный экономический форум в Давосе (Швейцария).

Об этом он написал в своем Twitter.

"Из-за непримиримости демократов в вопросах безопасности границ и большого значения безопасности для нашей страны, я с уважением отменяю свою очень важную поездку в швейцарский Давос на Всемирный экономический форум", - написал Трамп.

Отметим, что форум стартует 22 января в Швейцарии. Ранее пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс сообщала, что президент США примет участие в экономическом форуме в Давосе.

Трамп был на форуме в Швейцарских Альпах в прошлом году, став вторым президентом США, который сделал это во время своего пребывания на посту.

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Напомним, ранее президент США Дональд Трамп отказался уступать многомиллиардную инициативу относительно построения стены на границе с Мексикой, чтобы остановить правительственный "шатдаун" в США.

Трамп убежден, что тысячи людей, которые вынужденно прекратили работать из-за "шатдауна" в Соединенных Штатах, также хотят, чтобы стена была построена.

Лидер демократов в Сенате Чарльз Шумер заявил, что Трамп должен "отказаться от стены – четко и просто", чтобы вывести правительство из "шатдауна".

Из-за споров между республиканцами и демократами по поводу требования президента США Дональда Трампа выделить 5 млрд долларов на строительство стены вдоль границы с Мексикой принятия бюджета страны заблокированы. Пока дебаты относительно стены продолжаются, около 800 тысяч федеральных служащих не получают зарплату. Большая часть из них пошла на вынужденный неоплачиваемый отпуск.

Прекращение финансирования федеральных структур на Рождество привело к хаосу в конце 2018 года, который дополнился резким падением фондовых рынков, внутрипартийным обострением из-за увольнения министра обороны Джеймса Мэттиса, выводом войск из Сирии, а также расследованием специального прокурора ФБР Роберта Мюллера.