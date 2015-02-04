Кандидат на пост главы Пентагона поддерживает предоставление оружия Украине
Кандидат на пост министра обороны США Эштон Картер считает, что американское правительство должно предоставить Украине летальную оружие.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Картер сказал сегодня в Вашингтоне во время слушаний на заседании Комитета по вопросам вооруженных сил в Сенате США. (Слушания транслировались на сайте Министерства обороны США).
В частности, Картер решительно заявил, что считает, что Соединенные Штаты должны поддержать Украину, чтобы она могла защищаться. При этом он отметил, что если говорить о видах вооружения, то, по мнению Картера, необходимо получить соответствующую информацию от американских и украинских высокопоставленных должностных лиц.
Вместе с тем он выразил собственное мнение по этому вопросу.
”Я склоняюсь в направлении того, чтобы обеспечить их военным оружием, включительно с предоставлением того, о чем вы, я уверен, меня спрашиваете - летальным оружием”, - отметил Картер, отвечая на вопрос председателя Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джона Маккейна.
Читайте такжеБайден 6 февраля обсудит с лидерами ЕС вопрос санкций против РоссииОтдельно, отвечая на уточняющий вопрос Маккейна, Картер прибавил, что выступает за предоставление украинской армии военного оборудования.
Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года президент США Барак Обама предложил кандидатуру Картера на пост секретаря Департамента обороны (Министерства обороны).