Кандидат на пост главы Пентагона поддерживает предоставление оружия Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Картер сказал сегодня в Вашингтоне во время слушаний на заседании Комитета по вопросам вооруженных сил в Сенате США. (Слушания транслировались на сайте Министерства обороны США).

В частности, Картер решительно заявил, что считает, что Соединенные Штаты должны поддержать Украину, чтобы она могла защищаться. При этом он отметил, что если говорить о видах вооружения, то, по мнению Картера, необходимо получить соответствующую информацию от американских и украинских высокопоставленных должностных лиц.

Вместе с тем он выразил собственное мнение по этому вопросу.

”Я склоняюсь в направлении того, чтобы обеспечить их военным оружием, включительно с предоставлением того, о чем вы, я уверен, меня спрашиваете - летальным оружием”, - отметил Картер, отвечая на вопрос председателя Комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джона Маккейна.

Читайте такжеБайден 6 февраля обсудит с лидерами ЕС вопрос санкций против РоссииОтдельно, отвечая на уточняющий вопрос Маккейна, Картер прибавил, что выступает за предоставление украинской армии военного оборудования.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года президент США Барак Обама предложил кандидатуру Картера на пост секретаря Департамента обороны (Министерства обороны).