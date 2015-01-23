Маккейн: не дать Украине оружие будет сигналом слабости для потенциальных агрессоров во всем мире

Об этом говорится в обращении Маккейна на официальном сайте, передает Радио Свобода.

«Для президента настало время, чтобы продемонстрировать дух решимости, предоставив Украине помощь летальным оружием, в которой она нуждается для защиты. Несоблюдение этого требования будет четким признаком слабости не только для Путина, но и для потенциальных агрессоров во всем мире», - подчеркнул сенатор США.

По мнению Маккейна, «санкции и низкие цены на нефть помешали российской экономике, но не смогли обуздать агрессию Владимира Путина в Украине».

Читайте такжеМаккейн призвал Россию вернуть Крым и убраться из восточной УкраиныВ своем заявлении сенатор Маккейн напомнил, что за время вооруженного противостояния на востоке Украины погибли почти пять тысяч человек.

Он также вспомнил слова президента Украины Петра Порошенко, в Украине сейчас находится девять тысяч российских военных и что Москва далее направляет на Донбасс танки, тяжелую артиллерию и бронетехнику.

Напомним, РФ с февраля осуществляет военную агрессию против Украины. В ответ на это ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели санкции против отдельных чиновников и учреждений. Однако Путина это не останавливает.

18 сентября на совместном заседании палат Конгресса США в Вашингтоне президент Украины Порошенко призвал мир оказать украинской армии оружие.

21 сентября сенатор Маккейн раскритиковал решение Администрации президента США, которая отказала президенту Украины Порошенко в просьбе о предоставлении оружия.