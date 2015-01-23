Маккейн: не дать Украине оружие будет сигналом слабости для потенциальных агрессоров во всем мире
Председатель комитета по вопросам вооруженных сил Сената США Джон Маккейн призывает президента Барака Обаму оказать поддержку Украине летальным оружием.
Об этом говорится в обращении Маккейна на официальном сайте, передает Радио Свобода.
«Для президента настало время, чтобы продемонстрировать дух решимости, предоставив Украине помощь летальным оружием, в которой она нуждается для защиты. Несоблюдение этого требования будет четким признаком слабости не только для Путина, но и для потенциальных агрессоров во всем мире», - подчеркнул сенатор США.
По мнению Маккейна, «санкции и низкие цены на нефть помешали российской экономике, но не смогли обуздать агрессию Владимира Путина в Украине».
Читайте такжеМаккейн призвал Россию вернуть Крым и убраться из восточной УкраиныВ своем заявлении сенатор Маккейн напомнил, что за время вооруженного противостояния на востоке Украины погибли почти пять тысяч человек.
Он также вспомнил слова президента Украины Петра Порошенко, в Украине сейчас находится девять тысяч российских военных и что Москва далее направляет на Донбасс танки, тяжелую артиллерию и бронетехнику.
Напомним, РФ с февраля осуществляет военную агрессию против Украины. В ответ на это ЕС, США, Канада, Япония и другие страны ввели санкции против отдельных чиновников и учреждений. Однако Путина это не останавливает.
18 сентября на совместном заседании палат Конгресса США в Вашингтоне президент Украины Порошенко призвал мир оказать украинской армии оружие.
21 сентября сенатор Маккейн раскритиковал решение Администрации президента США, которая отказала президенту Украины Порошенко в просьбе о предоставлении оружия.