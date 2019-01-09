Рианна снялась в рекламе нижнего белья ко Дню святого Валентина (фото)
14:54, 09 января 2019Мир
472 0
Удивлять вторую половинку Рианна предлагает в прозрачных бра с сердечками и боди, практически ничего не прикрывающих.
Рианна обнажилась в сексуальной фотосессии / скриншот
Специально ко Дню всех влюбленных певица Рианна подготовила новую сексуальную коллекцию с главными символами праздника.
Читайте такжеФотографии полностью голой Рианны "слили" в сеть
Удивлять вторую половинку Рианна предлагает в прозрачных бра с сердечками и боди, практически ничего не прикрывающих.
"Женское белье - это не эксплуатация образа женского тела, это его воспевание. И это то, чем занимается Savage x Fenty", - рассказала Рианна в интервью Vogue.
На промоснимках певица позирует в полупрозрачном розовом комплекте белья, декорированным аппликациями в виде красных сердечек, которые являются символом праздника.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter