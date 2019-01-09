Рианна снялась в рекламе нижнего белья ко Дню святого Валентина (фото)

Удивлять вторую половинку Рианна предлагает в прозрачных бра с сердечками и боди, практически ничего не прикрывающих.

Специально ко Дню всех влюбленных певица Рианна подготовила новую сексуальную коллекцию с главными символами праздника.

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Удивлять вторую половинку Рианна предлагает в прозрачных бра с сердечками и боди, практически ничего не прикрывающих.

"Женское белье - это не эксплуатация образа женского тела, это его воспевание. И это то, чем занимается Savage x Fenty", - рассказала Рианна в интервью Vogue.

На промоснимках певица позирует в полупрозрачном розовом комплекте белья, декорированным аппликациями в виде красных сердечек, которые являются символом праздника.