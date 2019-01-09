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Рианна снялась в рекламе нижнего белья ко Дню святого Валентина (фото)

14:54, 09 января 2019
Мир
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Рианна обнажилась в сексуальной фотосессии / скриншот

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Удивлять вторую половинку Рианна предлагает в прозрачных бра с сердечками и боди, практически ничего не прикрывающих.

"Женское белье - это не эксплуатация образа женского тела, это его воспевание. И это то, чем занимается Savage x Fenty", - рассказала Рианна в интервью Vogue.

На промоснимках певица позирует в полупрозрачном розовом комплекте белья, декорированным аппликациями в виде красных сердечек, которые являются символом праздника.

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Теги: #День Святого Валентина#Рианна