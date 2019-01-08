Умер актер из "Криминального чтива" Роберт Рут

Роберт Рут известен по ролям в фильмах Квентина Тарантино «Бешеные псы» и «Криминальное чтиво».

Американский актер Роберт Рут умер на 83-м году жизни.

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Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Сын актера Монти Рут рассказал изданию, что причиной смерти стали осложнения после пневмонии, передает kommersant. Актер скончался еще 29 декабря, но об этом стало известно только сейчас.

Роберт Рут известен по ролям в фильмах Квентина Тарантино «Бешеные псы» (1992 год) и «Криминальное чтиво» (1994). Помимо этого он снялся в кинолентах «Рокки» (1976), «Поймай меня, если сможешь» (2002), а также в сериалах «Миссия невыполнима» (1966–1973), «Чародей» (1973–1974), «Притворщик» (1996–2000) и «Все любят Рэймонда» (1996–2005).