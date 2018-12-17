Что известно о "Мисс Вселенной 2018" (фото)

Титул "Мисс Вселенная 2018" завоевала представительница Филиппин Катриона Грэй. 67-й международный конкурс красоты прошел в Бангкоке. Второй оказалась гражданка Венесуэлы Стефани Гутьеррес.

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Корону победительнице вручила уроженка ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс. Она одержала победу на конкурсе "Мисс Вселенная - 2017" в США.

24-летняя Катрона Грэй - австралийская и филиппинская телеведущая. Также она является певицей и моделью. Девушка побеждала на конкурсе "Мисс Мира Филиппины" и была участницей "Мисс Мира 2016". Ее отец имеет шотландские и австралийские корни. Мать – коренная филиппинка.