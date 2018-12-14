Названа самая высокооплачиваемая модель 2018 года (фото)

Доход Кендалл Дженнер составил $22,5 млн. за 12 месяцев.

Издание Forbes составило традиционный список самых высокооплачиваемых моделей. В 2018 году первую строчку с большим отрывом от всех заняла Кендалл Дженнер.

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Ее доход составил $22,5 млн. за 12 месяцев. Американская 23-летняя модель уже второй год удерживает первенство, потеснив Жизель Будхен, которая ранее на протяжении 15 лет занимала лидирующую позицию, отмечает Vogue.

Благодаря сотрудничеству с такими компаниями, как Swarovski, Adidas и Estee Lauder, второе место досталось Карли Клосс – модель заработала $13 млн и показала свой лучший результат за десятилетнюю карьеру. Третье место разделили Крисси Тейген и Рози Хантингтон-Уайтли – каждая из них заработала по $11,5 млн.

В этом году Бюндхен спустилась на 4-ю строчку с доходом в $10 млн., разделив ее с Карой Делевинь. В список также попали Джиджи Хадид, с доходом в $9,5 млн, за ней следует ее сестра Белла Хадид, заработавшая $8,5 млн. Замыкают рейтинг Джоан Смоллс ($8,5 млн.) и Даутцен Крус ($8 млн.).