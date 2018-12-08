"Мисс мира-2018" стала мексиканка Ванесса Понсе (фото)

Корону победительнице вручила представительница Индии Мануши Чхиллар, ставшая «Мисс мира» в 2017 году.

Мексиканка Ванесса Понсе победила в 68-м конкурсе «Мисс мира-2018», проходившем в городе Санья (островная провинция Хайнань, Южный Китай). Второе место досталось гражданке Таиланда Николин Пичапа Лимснукан.

Корону победительнице вручила представительница Индии Мануши Чхиллар, ставшая «Мисс мира» в 2017 году.

Жюри учло достижения участниц и огласило 30 претенденток, а после выбрала 12 из них. После определило пятерку лучших, куда вошли жительницы Беларуси, Мексики, Таиланда, Ямайки и Уганды.