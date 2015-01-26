Путин готовит россиян к безденежью и безработице - пресса РФ

Российское правительство морально готовит россиян к затягиванию поясов, сокращению зарплат и увольнениям, пишет Русская служба BBC в обзоре российской прессы со ссылкой на "Независимую газету".

Не питать необоснованных иллюзий, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, россиян призвал первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. По его словам, ситуация в российской экономике сейчас более сложная, чем в кризис 2008-2009 годов. При этом, как следовало из его объяснений, уточняет "НГ", в России все могло быть еще хуже.

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"Ведомости" сравнивают выступление Шувалова в Давосе с "кратким изложением программы военного популизма, более дешевого, чем социальный, поскольку нация соглашается на затягивание поясов".

Между тем "Независимая газета" указывает на противоречия в заявлении первого вице-премьера. Так, Шувалов заверил, что в 2015 году экономический рост в России будет около нуля, тогда как в 2009-м экономика просела почти на 8%. Куда логичнее было бы предположить, что будет глубокий спад.

Газета напоминает, что сейчас экономисты значительно ухудшают свои недавние даже самые пессимистичные прогнозы. И речь идет не о том, что они переписывают стагнацию на рецессию, а о том, что теперь вместо небольшой рецессии они ожидают рецессию более глубокую. В частности, по прогнозам на 2015 год экономический спад будет почти 6%, инвестиции в основной капитал снизятся более чем на 16%, доходы населения упадут на 6%, оборот розничной торговли сократится почти на 7%, доллар будет стоить около 82 руб.

Новые реалии этого кризиса - сокращение зарплат и рост безработицы. Но если в других странах кризис часто сопровождается массовыми увольнениями, то в России происходит иначе - на предприятиях задерживают зарплаты, отправляют работников в длительные неоплачиваемые отпуска, переводят штат на неполную занятость.

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По мнению директора Центра трудовых исследований Высшей школы экономики Владимира Гимпельсона, у российских чиновников сейчас, похоже, нет обоснованного сценария, что будет происходить с безработицей в ближайшее время. Чиновники, видимо, полагают, что в этом году повторится сценарий предыдущего кризиса, и потому антикризисные меры они готовят те же, что и в прошлый раз. Но нет никакой гарантии, что все будет действительно так же, как раньше, предупреждает эксперт.

О значительном ухудшении экономической ситуации в России пишет и "Коммерсант". По прогнозам Всемирного банка, в 2015 году будет дешеветь не только нефть, но и остальные сырьевые товары, на которые приходится большая часть российского экспорта.