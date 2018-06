В Мьянме идут ожесточенные бои, более 2 тысяч человек не могут выехать из опасной зоны

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Global New Light of Myanmar.

По данным газеты, столкновение спровоцировало нападение повстанцев на конвой министра транспорта. Бойцы Качинской армии независимости взяли в заложники троих полицейских, при этом похитив оружие и амуницию.

Среди, кто оказался в зоне перестрелки, несколько сотен являются гражданами Китая. От властей КНР не поступало официальной информации о точном количестве соотечественников в зоне конфликта в Мьянме. Командир Качинской армии повстанцев заявил, что все граждане Китая будут эвакуированы в безопасное место. Однако он добавил, что непрекращающийся огонь со стороны правительственных войск в данный момент не позволяет провести эвакуацию.

Качин — самый северный штат Мьянмы, граничит с Китаем и Индией. Столкновения между этническими вооруженными формированиями качинов и мьянманскими войсками возобновились в 2011 году в районах плотного проживания народности качин у мьянманско-китайской границы.