В Мьянме стадо слонов-альбиносов приютило черного слоненка
04:27, 12 ноября 2014Мир
0
Маленький черный слоненок прибился к стаду белых родственников, когда те купались в загоне возле Пагоды Упатасанти в Нейпьидо, столице Мьянмы.
REUTERS
Малыш находится вместе с пятью взрослыми белыми слонами, которых выловили из-за их специфической окраски, которая считается знаком доброй судьбы, мира и благополучия в мьянманских буддистов, сообщает ТСН.
В период с 2001 по 2010 годы пять редких белых слонов были выловлены в разных концах Мьянмы и на данный момент живут в столице.
Слоны белого цвета веками почитались в таких странах юго-восточной Азии как Мьянма, Таиланд и Лаос.
Монархи держали белых слонов как символ королевской власти и процветания.
Многие в Мьянме до сих пор верят, что белые слоны появляются именно в тех местах, где свято верят в Будду и придерживаются справедливых порядков.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter