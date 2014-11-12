В Мьянме стадо слонов-альбиносов приютило черного слоненка

Малыш находится вместе с пятью взрослыми белыми слонами, которых выловили из-за их специфической окраски, которая считается знаком доброй судьбы, мира и благополучия в мьянманских буддистов, сообщает ТСН.

В период с 2001 по 2010 годы пять редких белых слонов были выловлены в разных концах Мьянмы и на данный момент живут в столице.

Слоны белого цвета веками почитались в таких странах юго-восточной Азии как Мьянма, Таиланд и Лаос.

Монархи держали белых слонов как символ королевской власти и процветания.

Многие в Мьянме до сих пор верят, что белые слоны появляются именно в тех местах, где свято верят в Будду и придерживаются справедливых порядков.