"Голую" телезвезду раскритиковали за беспорядок в доме (фото)

Подписчики были потрясены не ее фигурой, а бардаком на заднем плане.

Звезда реалити Кортни Кардашьян вместе со своими сестрами облачилась в "ангелов" бельевой марки Victoria's Secret.

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В своем Instagram Кортни поделилась снимком, на котором запечатлена в белом бельевом комплекте из кружева, с ангельскими крыльями и в мюлях.

Подписчики были потрясены не ее фигурой, а бардаком на заднем плане: у звезды разбросаны все вещи по комнатам «Какой кошмар! У Кортни все вещи валяются на полу! Неудивительно, что Скотт от неё сбежал…», — пишут в комментариях.