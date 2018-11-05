"Голую" телезвезду раскритиковали за беспорядок в доме (фото)
17:38, 05 ноября 2018Мир
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Подписчики были потрясены не ее фигурой, а бардаком на заднем плане.
Кортни Кардашьян опубликовала сексуальное фото, но подписчиков заинтересовало другое! / скриншот
Звезда реалити Кортни Кардашьян вместе со своими сестрами облачилась в "ангелов" бельевой марки Victoria's Secret.
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В своем Instagram Кортни поделилась снимком, на котором запечатлена в белом бельевом комплекте из кружева, с ангельскими крыльями и в мюлях.
Подписчики были потрясены не ее фигурой, а бардаком на заднем плане: у звезды разбросаны все вещи по комнатам «Какой кошмар! У Кортни все вещи валяются на полу! Неудивительно, что Скотт от неё сбежал…», — пишут в комментариях.
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