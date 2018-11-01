Украинка снялась в рекламе нового парфюма вместе с Шарлиз Терон (видео)

На днях вышел промо-ролик в поддержку нового аромата J'Adore Absolu, лицом которого стала бессменная муза Дома Dior Шарлиз Терон. Напомним, актриса впервые стала лицом парфюма в 2004 году.

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В новом видео главная героиня и лицо аромата была не одна: компанию красотке составили другие модели, среди которых украинка Кейт Андервуд, пишет ELLE.

Настоящее имя киевлянки, которая живет в США – фотограф и модель Катя Подлесная.