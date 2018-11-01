Ночь страха и веселья: стало известно, сколько американцы потратили на Хэллоуин в 2018 году (видео)
11:43, 01 ноября 2018Мир
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Каждый год на Хэллоуин средний американец съедает 1,5 кг тыквы, и тратит, в зависимости от пола и возраста, от 77 до 96 долларов на разного рода игрушки, гаджеты, маски или лакомства.
В 2018 году американцы на вечеринку по случаю Хэллоуина потратили более 9 миллиардов долларов.
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Безумие покупателей, связанное с 31 октября, продолжалось несколько недель. Наибольший фурор в этом году сделали маски Дональда Трампа и Ким Чен Ына.
Каждый год на Хэллоуин средний американец съедает 1,5 кг тыквы, и тратит, в зависимости от пола и возраста, от 77 до 96 долларов на разного рода игрушки, гаджеты, маски или лакомства.
Как сообщал УНИАН, накануне праздника стало известно, что украинские тыквы признали самыми вкусными в мире.
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