Ночь страха и веселья: стало известно, сколько американцы потратили на Хэллоуин в 2018 году (видео)

Каждый год на Хэллоуин средний американец съедает 1,5 кг тыквы, и тратит, в зависимости от пола и возраста, от 77 до 96 долларов на разного рода игрушки, гаджеты, маски или лакомства.

В 2018 году американцы на вечеринку по случаю Хэллоуина потратили более 9 миллиардов долларов.

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Безумие покупателей, связанное с 31 октября, продолжалось несколько недель. Наибольший фурор в этом году сделали маски Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Каждый год на Хэллоуин средний американец съедает 1,5 кг тыквы, и тратит, в зависимости от пола и возраста, от 77 до 96 долларов на разного рода игрушки, гаджеты, маски или лакомства.

Как сообщал УНИАН, накануне праздника стало известно, что украинские тыквы признали самыми вкусными в мире.