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Вертолет владельца "Лестер Сити" разбился и загорелся прямо возле стадиона (фото, видео)

00:03, 28 октября 2018
Мир
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Инцидент случился на автомобильной парковке клуба / фото twitter.com/AndyBeech43

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Как передает «Би-би-си», инцидент произошел неподалеку от стадиона команды после матча с "Вест Хэм Юнайтед".

Спортивный комментатор телеканала BT Sport, транслировавшего матч, написал в "Твиттере": "Вертолет "Лестер Сити" только что разбился на автомобильной парковке клуба. Пока это вся информация".

На месте происшествия работают полиция и бригады скорой помощи. Пока неизвестно, сколько человек находились на борту вертолета, и есть ли пострадавшие. Также неизвестно, был ли в вертолете сам владелец "Лестера".

Полиция заявила: "Мы разбираемся с инцидентом, произошедшим рядом со стадионом "Кинг Пауэр". Службы экстренной помощи проинформированы и работают там".

Вертолет взлетел с территории стадиона спустя полчаса после окончания матча, и, как сообщают очевидцы, резко начал терять скорость, после чего разбился на автомобильной парковке и загорелся.

По неподтвержденным данным, причиной крушения мог стать неисправный пропеллер.

Судя по фотографиям и видео, которые размещают в соцсетях очевидцы, после столкновения с землей вертолет загорелся.

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Теги: #Британия#вертолет