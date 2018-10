Вертолет владельца "Лестер Сити" разбился и загорелся прямо возле стадиона (фото, видео)

В Лестере разбился вертолет владельца местного футбольного клуба "Лестер Сити" Вишая Шривадданапрабха.

Как передает «Би-би-си», инцидент произошел неподалеку от стадиона команды после матча с "Вест Хэм Юнайтед".

Спортивный комментатор телеканала BT Sport, транслировавшего матч, написал в "Твиттере": "Вертолет "Лестер Сити" только что разбился на автомобильной парковке клуба. Пока это вся информация".

На месте происшествия работают полиция и бригады скорой помощи. Пока неизвестно, сколько человек находились на борту вертолета, и есть ли пострадавшие. Также неизвестно, был ли в вертолете сам владелец "Лестера".

Полиция заявила: "Мы разбираемся с инцидентом, произошедшим рядом со стадионом "Кинг Пауэр". Службы экстренной помощи проинформированы и работают там".

Theres a major incident by the King Power Stadium. Emergency services attending. pic.twitter.com/GtAbo6AHpD