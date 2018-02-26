В британском Лестере прогремел взрыв, есть пострадавшие (фоторепортаж, видео)

Взрывом полностью уничтожено двухэтажное здание, в котором располагался польский продуктовый магазин.

В результате взрыва в британском городе Лестер пострадали шесть человек, практически полностью уничтожен двухэтажный дом.

Об этом сообщает Sky News. «Шесть человек были доставлены в больницу - в том числе двое находятся в критическом состоянии», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что взрывом полностью уничтожено двухэтажное здание, в котором располагался польский продуктовый магазин.

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На месте проводятся поисково-спасательные работы. С близлежащих предприятий и домов эвакуировали людей.

Британская полиция заявляет, что пока нет признаков того, что взрыв в городе Лестер связан с терроризмом.

Ранее в шведском Мальме прогремел взрыв.