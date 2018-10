Стал известен лауреат Букеровской премии за 2018 год

Известно, что каждый из попавших в короткий список номинантов получит по £2,5 тыс.

Английская писательница Анна Бернс стала лауреатом Букеровской премии за 2018 год. Об этом говорится в сообщении премии в Twitter.

Приз получил ее роман «Молочник». Бернс родом из Северной Ирландии. Размер ее премии составит £50 тыс.

В шортлист Букера помимо Бернс вошли: Дэйзи Джонсон (Великобритания) с Everything Under («Все под»); Робин Робертсон (Великобритания) c The Long Take («Долгое время»); Рейчел Кушнер (США) с The Mars Room («Марсианская комната»); Ричард Пауэрс (США) с The Overstory («Ярус»); Эзи Эдугян (Канада) с Washington Black («Черный из Вашингтона»).

Известно, что каждый из попавших в короткий список номинантов получит по £2,5 тыс.