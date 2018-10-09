National Interest: Старые американские F-15 способны легко разобраться с новыми Су-57

Истребитель оказался чрезвычайно удачным, но американским ВВС, похоже, все равно придется его списать.

Старые добрые Boeing F-15C Eagle долгое время славились как лучшие истребители в мире, имея на своем счету 104 успешно уничтоженных вражеских самолета и ни одной потери.

Однако, они, похоже, близятся к завершению своей службы. И даже за шаг до пенсии самолеты остаются одними из самых мощных в своем роде, пишет National Interest.

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Военно-воздушные силы США отложили запланированное ранее обновление F-15 Eagle передовыми системами электронной борьбы. Ведь американским военным предстоит решить, что делать с устаревшими самолетами. ВВС обнаружили, что для сохранения F-15C на службе до середины 2020-х лет, придется провести серьезную структурную модификацию самолета. Однако, очень вероятно, что этого не произойдет. Конгресс США не разрешил списать A-10 Warthog. Поэтому у американских военных не будет другого выбора, как избавиться от F-15C, чтобы высвободить средства на более приоритетные проекты. F-15F Strike Eagle все же останется в арсенале на неопределенное время.

Впрочем, до этого времени F-15C составляли почти половину арсенала ВВС США, потому что американская армия получила далеко не все Lockheed Martin F-22A Raptor, которые ей нужны. В то же время, ВВС надеются разработать новый истребитель, который заменит и F-15C, и F-22 в 2030-х годах, в то время как Россия и Китай активно вооружаются самолетами нового поколения, такими как Су-57.

Издание признает, что этот российский самолет, получив новые двухуровневые двигатели, будет достаточно неплохим образцом истребителя четвертого поколения, учитывая его скорость, маневренность, стелс-технологию и возможности в ведении электронной борьбы. Однако, у ВВС США уже есть план противостояния против чужих стелс-истребителей. И работа над его воплощением началась.

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Ответ кроется в длинных волнах спектра инфракрасного излучения, которые стелс-самолеты новейшего поколения «не глушат». Собственно, не существует никакого способа исключить возможность обнаружения с помощью инфракрасного сенсора дальнего действия, который может быть обновлен для установки на новые воздушные боевые машины. Со временем, конечно, инженеры разработают систему, которая позволит спрятаться от такого сенсора. Но, скорее всего, придется строить самолеты совершенно новой конструкции для интеграции таких решений.

Lockheed Martin сейчас разрабатывает систему Legion, которая позволяет F-15C искать и отслеживать цели в инфракрасном спектре на дальнем расстоянии (IRST). Компания собирается выпустить не менее 130 таких устройств, которые будут укомплектованы инфракрасными сенсорами IRST21 и передовыми системами обработки данных, которые позволят обнаруживать и отслеживать воздушные угрозы в «непригодной для радаров среде». Производство систем Legion начнется еще в этом году.

Ранее американские военные говорили National Interest, что IRST дальнего действия в паре с быстрыми системами обработки данных могут стать серьезным оружием для обнаружения и отслеживания стелс-самолетов. Это удастся сделать еще эффективнее, если истребители с этой системой будут способны обмениваться данными между собой.

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Поэтому оснащенный системой Legion истребитель F-15C сможет свести на нет все стелс-преимущества, которые предлагает российский Су-57. А как только американский самолет обнаружит российский, он сможет быстро направить мощный радар радиоэлектронного обнаружения Raytheon AN/APG-63(v)3, который точно подтвердит координаты российской машины. Таким образом, F-15C сможет сгенерировать точный путь к цели для ракеты Raytheon AIM-120D AMRAAM. Если Су-57 уцелеет после первого американского залпа, устаревший американский истребитель будет в невыгодном положении, учитывая маневренность российского самолета. Однако, у пилотов F-15C есть значительный опыт противостояния в маневрах против F-22. И несмотря на технологическую отсталость своего самолета, они часто побеждали Raptor-ов.

Преимуществом F-15C над Су-57 издание также называет встроенную в шлем систему установления цели и ракеты Raytheon AIM-9X Sidewinder. Учитывая все это, было бы разумно оставить эти истребители в ВВС США.