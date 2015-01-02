В Москве заявили, что украинцев не пускают в Крым, чтобы они не видели, как там хорошо

Такое мнение он высказал в эфире радиостанции "Россия сегодня", пишет РИА Новости.

"Те граждане Украины, которые приезжают в Крым, сравнивают ситуацию в Крыму и у себя. И это сравнение не в пользу Украины", — сказал Цеков.

По его словам, ему лично известны примеры изменения мнения украинцев о Крыме после визита на полуостров.

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"У меня очень много знакомых проживают в Киеве. Они мне старались на первом этапе доказывать, насколько мы были не правы, а насколько были правы они. Они рассказывали о том, что у них всё было нормально, что у них всё спокойно. А вот сейчас они приезжают, я с ними общаюсь. У них ненормально, неспокойно, у них чувство тревоги. И прожив 3-5 дней в Крыму, они вдруг начинают говорить, что думают о возвращении, жалеют, что не получили российское гражданство раньше",— отметил он.

Напомним, с 27 декабря Украина прекратила отправку пассажирских и грузовых поездов в Крым. Они доезжают только до поселка Новоалексеевка на административной границе Херсонской области и полуострова. В СНБО заявили, что это временное решение из-за угрозы возможных диверсий.