В Москве заявили, что украинцев не пускают в Крым, чтобы они не видели, как там хорошо
Член Совета Федерации России Сергей Цеков считает, что Украина устроила "транспортную блокаду Крыма" для того, чтобы жители Украины не смогли объективно оценить ситуацию на полуострове.
Такое мнение он высказал в эфире радиостанции "Россия сегодня", пишет РИА Новости.
"Те граждане Украины, которые приезжают в Крым, сравнивают ситуацию в Крыму и у себя. И это сравнение не в пользу Украины", — сказал Цеков.
По его словам, ему лично известны примеры изменения мнения украинцев о Крыме после визита на полуостров.
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"У меня очень много знакомых проживают в Киеве. Они мне старались на первом этапе доказывать, насколько мы были не правы, а насколько были правы они. Они рассказывали о том, что у них всё было нормально, что у них всё спокойно. А вот сейчас они приезжают, я с ними общаюсь. У них ненормально, неспокойно, у них чувство тревоги. И прожив 3-5 дней в Крыму, они вдруг начинают говорить, что думают о возвращении, жалеют, что не получили российское гражданство раньше",— отметил он.
Напомним, с 27 декабря Украина прекратила отправку пассажирских и грузовых поездов в Крым. Они доезжают только до поселка Новоалексеевка на административной границе Херсонской области и полуострова. В СНБО заявили, что это временное решение из-за угрозы возможных диверсий.