Пассажиры на «границе»: обещанных поездов и автобусов в Крым - нет

В этом корреспонденты Крым.Реалии убедились лично, прибыв на «границу», на Чонгар.

«Обещали, что со стороны Крыма будут дежурить автобусы и нас довезут до Джанкоя или Симферополя. А мы вот пришли и ничего нет. Теперь либо такси вызывать, а это бешенные деньги, или родственников ждать, но на это надо несколько часов», – рассказала киевлянка Светлана, приехавшая в Крым к родителям на новогодние праздники.

На момент прибытия корреспондентов Крым. Реалии к украинскому погранпосту, сюда подошел автобус, из которого вышли люди, с детьми и сумками. Они пошли к «границе» пешком. В среднем этот путь занимает 6 часов, однако сейчас в условиях непогоды и понижения температуры на улице, такая прогулка может существенно удлиниться, признались собеседникиКрым.Реалии.

Ранее Андрей Каракулькин сообщил, что назначены пассажирские поезда в прямом и обратном направлении: Симферополь-Джанкой, Джанкой-Армянск. Каракулькина отметил, что дополнительные поезда назначены «в целях обеспечения транспортных потребностей жителей и гостей Крыма в условиях прекращения «Укрзалiзницей» железнодорожного сообщения с полуостровом».

По данным СМИ, билет на плацкартное место в поезде Симферополь – Джанкой стоит 500 рублей с постельным бельем и 450 рублей без белья, в купе – «в районе 800 рублей».