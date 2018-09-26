Даша Астафьева назвала сумму гонорара за съемки в Playboy

Также певица вспомнила знакомство с основателем Playboy Хью Хефнером.

Одна из самых сексуальных моделей и певиц Украины Даша Астафьева призналась, какую сумму она получила за съемки в журнале Playboy.

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"За обложку Playboy самую первую – 200 долларов. В 2007 году на эти деньги можно было жить. В Америке я получала 55 тысяч долларов. Для меня на то время это были сумасшедшие деньги. Но я даже не понимала что вообще происходит. Сейчас я понимаю, что 55 тысяч – это ничего, по сравнению с тем, насколько Playboy изменил мою жизнь. И какие испытания появились в моей жизни", – призналась Даша в интервью программы "Слава +" на YouTube канале "Люкс ФМ", пишет "Сегодня".

Также певица вспомнила знакомство с основателем Playboy Хью Хефнером: "Я сейчас понимаю, что я одна из тех, кому удалось застать человека-легенду, быть лично с ним знакомой, побывать в этом месте (доме Хью Хефнера).