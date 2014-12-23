Власти Калининграда запретили гражданам собираться ночью у центральной елки

Новогодние мероприятия на площади Победы начнутся утром 1 января, сказал мэр Калининграда Александр Ярошук, передает Калининград.ru.

«Нечего делать на площади ночью, я считаю. Ухудшение криминогенной обстановки нам ни к чему. Для кого-то это праздник, а для правоохранительных органов серьёзное испытание и напряжение. Часто случались проблемы и трагедии», - заявил мэр.

Александр Ярошук также заявил, что пиротехнического шоу тоже не будет. «Денег нет! Боже упаси, какой салют», - заверил городской председатель.

Отметим, что в прошлом году в Калининграде также было принято решение отказаться от мероприятий в новогоднюю ночь. Александр Ярошук заявил тогда, что перестал ходить к главной елке, потому что не видел там калининградцев.