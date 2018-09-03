CNN отказался от шоу с совратившей несовершеннолетнего судьей X Factor
02:26, 03 сентября 2018Мир
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По данным издания, CNN снял с эфира выпуски шоу «Неизведанное» с участием Ардженто.
Азия Ардженто / REUTERS
Телеканал CNN отказался от показа выпусков популярного телешоу, в которых принимала участие актриса Азия Ардженто. Об этом сообщает The New York Post.
По данным издания, CNN снял с эфира выпуски шоу «Неизведанное» с участием Ардженто.
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Как отмечается, телеканал также удалил указанные выпуски со своей онлайн-площадки.
Ранее сообщалось, что Азию Ардженто уволили из судей итальянской версии шоу талантов X Factor.
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