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CNN отказался от шоу с совратившей несовершеннолетнего судьей X Factor

02:26, 03 сентября 2018
Мир
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Азия Ардженто / REUTERS

Телеканал CNN отказался от показа выпусков популярного телешоу, в которых принимала участие актриса Азия Ардженто. Об этом сообщает The New York Post.

По данным издания, CNN снял с эфира выпуски шоу «Неизведанное» с участием Ардженто.

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Как отмечается, телеканал также удалил указанные выпуски со своей онлайн-площадки.

Ранее сообщалось, что Азию Ардженто уволили из судей итальянской версии шоу талантов X Factor.

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Теги: #CNN