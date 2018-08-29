Майклу Джексону - 60: лучшие хиты короля поп-музыки (видео)

Майкл Джексон считается самым успешным исполнителем в истории поп-музыки, известен как Король поп-музыки, обладатель 15 премий Грэмми и сотен других премий.

29 августа по всему миру фанаты Майкла Джексона вспоминают своего кумира - в этот день ему исполнилось бы 60 лет.

Майкл Джексон родился 29 августа 1958 в Лос-Анджелесе (США), в семье Джозефа и Кэтрин в городе Гэри (штат Индиана). Он был седьмым из девяти детей. Джексон утверждал, что отец неоднократно унижал его морально и физически.

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Однако он уважал строгую дисциплину отца, которая сыграла большую роль в успехе Джексона.

Майкл Джексон считается самым успешным исполнителем в истории поп-музыки, известен как Король поп-музыки, обладатель 15 премий Грэмми и сотен других премий.

Его имя было занесено в Книгу рекордов Гиннеса (за поддержку наибольшего количества благотворительных фондов, около 40-ка) и Зал славы рок-н-ролла (дважды), автор знаменитой «лунной походки» и кумир нескольких поколений - все это он, Майкл Джексон.

Количество проданных в мире записей Джексона (альбомов, синглов, сборников и т. д.) составляет 1 миллиард копий.

В 2009 году официально признан Легендой Америки и Иконой Музыки. Майкл Джексон внес значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды. Известный певец.